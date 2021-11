Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Jazz sur la ville: Jérôme Rateau 4tet imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Jazz sur la ville: Jérôme Rateau 4tet imfp, 30 novembre 2021, Salon-de-Provence. Jazz sur la ville: Jérôme Rateau 4tet

imfp, le mardi 30 novembre à 19:00

FLANERIES MUSICALES Liés d’amitié depuis leur passage au conservatoire parisien, les membres du Jérôme Rateau quartet offrent une splendide prestation où la virtuosité de chacun s’efface pour mettre en valeur la sophistication des arrangements. Sur le plan strictement technique comme celui de la maîtrise des harmonies, ces quatre-là sont déjà au sommet. Rapide présentation de ces joyeux quarentenaire : au piano, Jérôme Rateau, initiateur du projet à la main droite galopante, donne la direction à suivre. (…) Adeptes d’une grande finesse plus que d’un jazz qui déménage, ces gars-là, plus que des virtuoses, sont des possédés. En une heure, ils rappellent que ce qui compte sur scène, c’est l’en-plus, l’esprit, le génie de la rencontre, le sens de la discontinuité… Manu Codja – Guitariste / Compositeur Michel Zenino – Contrebassiste Frédéric Delestre – Batteur Jérôme Rateau – Pianistre / Chef d’Orchestre / Compositeur

De 6 à 15€

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T19:00:00 2021-11-30T21:00:00

