Jazz Sur La Ville : Ahmad Compaoré & Friends

Espace musical Hyperion, le jeudi 18 novembre à 20:30

Après une année blanche pour cause de COVID le festival Jazz Sur La Ville revient à l’Espace Musical Hyperion avec une affiche exceptionnelle “Ahmad Compaoré & Friends” Le trio aux Influences africaines, orientales et caribéennes s’entremêlent subtilement pour créer un répertoire métissé mêlant compositions personnelles et réinterprétation de thèmes emblématiques. Explorant les genres d’une main experte, les trois comparses développent un jeu aérien et volcanique où se côtoient mélodies suaves et rythmes effrénés. Un voyage musical à la fois énergique, enjôleur et lyrique pour célébrer la musique dans tous ses états… Rémi Abram : saxophones Patrick Ferné : contrebasse Ahmad Compaoré : batterie Entrée gratuite sur réservations au 04 91 49 27 88 ou par e-mail : [contact.espacehyperion@gmail.com](mailto:contact.espacehyperion@gmail.com) Pass sanitaire Port du masque obligatoire

Gratuit sur réservation

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



