Jazz sur la Ville 2021: Changer le Monde (Film de Frank Cassenti) Le Cri du port, 5 décembre 2021, Marseille.

Jazz sur la Ville 2021 Film de Frank Cassenti, 83 minutes, 2020 Un voyage initiatique à deux voix, celle du cinéaste et celle d’Archie Shepp, ce géant de la musique afroaméricaine, pour aller à la rencontre de musiciens, de femmes et d’hommes ayant à coeur le rêve de Martin Luther King qui aura donné sa vie pour « changer le monde ». Un film d’espoir, comme peut l’être la musique d’Archie Shepp et des artistes qui ont participé à cette aventure. En présence du réalisateur Frank Cassenti. Où? Cri du Port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Quand? Dimanche 5 décembre de 17h à 19h30 Combien? Entre 8€ et 15€ Plus d’info ici: [https://jazzsurlaville.org/…/changer-le-monde-projection/](https://jazzsurlaville.org/…/changer-le-monde-projection/) Billetterie: [https://www.helloasso.com/…/evenements/changer-le-monde-2](https://www.helloasso.com/…/evenements/changer-le-monde-2) Pass sanitaire obligatoire !

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille



