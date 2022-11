Jazz standards avec Laurie Batista Trio Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Jazz standards avec Laurie Batista Trio Eymet, 9 décembre 2022, Eymet. Jazz standards avec Laurie Batista Trio

29 Place Gambetta Dan Martin’s Café Américain Eymet Dordogne Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

2022-12-09 – 2022-12-09

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet

Dordogne Eymet Venez passer une soirée autour d’un cocktail. Laura Batista mets à disposition son exceptionnelle voix au service des standards Américains, Français , et latins accompagnée par Rémi Dugué et Nolwenn Leizour. Venez passer une soirée autour d’un cocktail. Laura Batista mets à disposition son exceptionnelle voix au service des standards Américains, Français , et latins accompagnée par Rémi Dugué et Nolwenn Leizour. +33 5 53 63 36 73 Dan Martin’s Café Américain Dan Martins

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Eymet Dordogne Dan Martin's Café Américain 29 Place Gambetta Ville Eymet lieuville Dan Martin's Café Américain 29 Place Gambetta Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Jazz standards avec Laurie Batista Trio Eymet 2022-12-09 was last modified: by Jazz standards avec Laurie Batista Trio Eymet Eymet 9 décembre 2022 29 Place Gambetta Dan Martin's Café Américain Eymet Dordogne Dordogne Eymet

Eymet Dordogne