Jazz sous les Merisiers Sap-en-Auge Sap-en-Auge Catégories d’évènement: Orne

Sap-en-Auge

Jazz sous les Merisiers Sap-en-Auge, 15 août 2022, Sap-en-Auge. Jazz sous les Merisiers Sap-en-Auge

2022-08-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00

Sap-en-Auge Orne Concert de Jazz sous les merisiers. Jeux anciens. Ventes de cidre, jus de pommes, crêpes et gâteaux.

Gratuit et tout public. Sans réservation. Concert de Jazz sous les merisiers. Jeux anciens. Ventes de cidre, jus de pommes, crêpes et gâteaux.

Gratuit et tout public. Sans réservation. asso.grandjardin@orange.fr +33 2 33 35 25 89 Concert de Jazz sous les merisiers. Jeux anciens. Ventes de cidre, jus de pommes, crêpes et gâteaux.

Gratuit et tout public. Sans réservation. Sap-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sap-en-Auge Autres Lieu Sap-en-Auge Adresse Ville Sap-en-Auge lieuville Sap-en-Auge Departement Orne

Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sap-en-auge/

Jazz sous les Merisiers Sap-en-Auge 2022-08-15 was last modified: by Jazz sous les Merisiers Sap-en-Auge Sap-en-Auge 15 août 2022 Orne Sap-en-Auge

Sap-en-Auge Orne