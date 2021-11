Bouc-Bel-Air Espace Jean D'Ormesson Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Jazz Sous Les Etoiles: Suzanne Wognin et Da House Trio Espace Jean D’Ormesson Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône

Jazz Sous Les Etoiles: Suzanne Wognin et Da House Trio Espace Jean D’Ormesson, 10 décembre 2021, Bouc-Bel-Air. Jazz Sous Les Etoiles: Suzanne Wognin et Da House Trio

Espace Jean D’Ormesson, le vendredi 10 décembre à 20:30

Choisis par l’association “Jazz sous les Etoiles – Bouc Bel Air”, Suzanne Wognin et Da House Trio ont le plaisir d’inaugurer la nouvelle salle polyvalente Jean D’Ormesson de Bouc Bel Air le vendredi 10 décembre 2021 Ouverture portes 20:00 Concert 21:00 Billetterie sur place 15€

15€ sur place

♫JAZZ♫ Espace Jean D’Ormesson Rue Auguste Renoir, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Jean D'Ormesson Adresse Rue Auguste Renoir, 13320 Bouc-Bel-Air Ville Bouc-Bel-Air lieuville Espace Jean D'Ormesson Bouc-Bel-Air