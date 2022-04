JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan, 10 juin 2022, Sérignan. JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 23:00:00

Sérignan Hérault Sérignan Tous les vendredis soirs, on vous donne rendez-vous pour une soirée musicale aux Orpellières.

Dans un cadre naturel exceptionnel, venez écouter un concert de jazz sous les étoiles.

Pour régaler vos papilles, on vous attend “Au coin gourmand”. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Tous les vendredis soirs, on vous donne rendez-vous pour une soirée musicale aux Orpellières.

Dans un cadre naturel exceptionnel, venez écouter un concert de jazz sous les étoiles. Tous les vendredis soirs, on vous donne rendez-vous pour une soirée musicale aux Orpellières.

Dans un cadre naturel exceptionnel, venez écouter un concert de jazz sous les étoiles.

Pour régaler vos papilles, on vous attend “Au coin gourmand”. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sérignan

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan 2022-06-10 was last modified: by JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan Sérignan 10 juin 2022 Hérault Sérignan

Sérignan Hérault