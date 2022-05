Jazz sous les étoiles Saint-Rémy-de-Provence, 16 juillet 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Jazz sous les étoiles Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

2022-07-16 20:30:00 – 2022-07-16 Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Joan Chamoro – La Magia de la Veu



Joan Chamorro contrebasse et direction

Alba Armengou trompette et voix

Èlia Bastida violon, sax et voix

Elsa Armangou trompette

Alba Esteban sax baryton et voix

Maximiliano Tato trombone et voix

Koldo Munné sax et voix

Marçal Perramon ou Lola Peñaranda sax

Joan Marti saxophones, clarinette, flûte et voix

Joan Monne piano et arrangement

Arnau Julià batterie



La Magia de la Veu programmé à Saint Rémy le 16 juillet est un projet qui regroupe 11 jeunes et talentueux musiciens et musiciennes, issus du Sant Andreu Jazz Band, sous la conduite éclairée du « maître » Joan Chamorro. Il a formé de nombreux talents dont plusieurs sont devenus des musiciens professionnels reconnus.

Concert Jazz sous les étoiles le samedi 16 juillet à l’Alpilium à 20h30.

jazzasaintremy@gmail.com +33 6 81 07 38 30 https://www.jazzasaintremy.fr/fr/accueil-1-1-1

Joan Chamoro – La Magia de la Veu



Joan Chamorro contrebasse et direction

Alba Armengou trompette et voix

Èlia Bastida violon, sax et voix

Elsa Armangou trompette

Alba Esteban sax baryton et voix

Maximiliano Tato trombone et voix

Koldo Munné sax et voix

Marçal Perramon ou Lola Peñaranda sax

Joan Marti saxophones, clarinette, flûte et voix

Joan Monne piano et arrangement

Arnau Julià batterie



La Magia de la Veu programmé à Saint Rémy le 16 juillet est un projet qui regroupe 11 jeunes et talentueux musiciens et musiciennes, issus du Sant Andreu Jazz Band, sous la conduite éclairée du « maître » Joan Chamorro. Il a formé de nombreux talents dont plusieurs sont devenus des musiciens professionnels reconnus.

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-02 par