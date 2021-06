Jazz sous les étoiles: le Caveau de la Huchette et Dany Doriz invitent les Archysax / Leonard BLAIR trio jardins d’albertas, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bouc-Bel-Air.

Jazz sous les étoiles: le Caveau de la Huchette et Dany Doriz invitent les Archysax / Leonard BLAIR trio

jardins d’albertas, le vendredi 9 juillet à 19:00

**Leonard BLAIR trio** 19h00 Né le 16 octobre 1959 à la Nouvelle Orléans en Louisiane, Leonard BLAIR baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance où il participe très jeune dans les cœurs de Gospel de l’Eglise Baptiste. Puis il a fait des études supérieures de musique à » Xavier University of Louisiana » où il fut diplômé en 1985. Dès son premier album en 1999, » My Saturday Night « , enregistré avec des musiciens de la Nouvelle Orléans, Leonard BLAIR a son propre style et sa propre approche de la musique. Influences : Dexter Gordon, Nat king Cole, Louis Jordan, Sonny Stitt … » Chorale de Xavier University » Tournée sur la cote Est et Middle Est des Etats-Unis [1978 – 1985] » Jazz Combo » de Xavier University Tournée en Equateur et Costa Rica [ 1983 – 1987 ] Saxophoniste de » Los bebes del Merenque » Latino [ 1989 – 1991 ] Saxophoniste et chanteur de » Irie Vibration » Reggae [ 1993 – 1996 ] Saxophoniste et chanteur de » Pinstripe Brass Band « , fanfare New Orleans ( Tournée Européenne en 1996 ) Saxophoniste et chanteur de » Gig Street » [ 1998 – …. ] Guest Star au » Petit Journal St Michel » à Paris en 1998 et 2002 **Le Caveau de la Huchette de Dany Doriz 9tet** 21h00 Alors que Paris fête sa liberté retrouvée, une musique venue d’outre-Atlantique s’installe du côté de Saint Germain des Prés: Le JAZZ envahit les caves. Les G.I’.S importent le swing et le be-bop et les danseurs s’éclatent sur des rythmes endiablés, multipliant les passes acrobatiques. Le Caveau de la Huchette serait le premier club de Paris où l’on a joué du JAZZ et sous ses voûtes, se produiront les plus célèbres Jazzmen du monde. Sans aucune interruption, Le Caveau de la Huchette maintient la tradition et chaque soir un orchestre se produit pour la plus grande joie des amateurs de Jazz. Parmi eux d’excellents danseurs de Be-Bop. Lieu d’inspiration des cinéastes, le Caveau de la Huchette a prêté son décor pour de nombreux films : les Tricheurs de Marcel Carné, Rouge Baiser de Vera Belmont, La première fois de Claude Berri et le dernier film de James Huth Un bonheur n’arrive jamais seul avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. Le film multi-oscarisé LA LA LAND de Damien Chazelle reprend l’enseigne et le décor de la salle de l’orchestre du Caveau de la Huchette. L’ambiance exceptionnelle du club évoque celle de la grande époque du Cotton Club et du Savoy. Alors à vous de rentrer en piste, mais attention les murs historiques du Caveau de la Huchette vous regardent ! A Bouc Bel Air le 9 juillet 2021 le Caveau de la Huchette et Dany Doriz invitent les Archysax 5 saxophonistes de haut vol dans les Jardins d’Albertas pour notre plus grand plaisir.

20€

♫JAZZ♫

jardins d’albertas Les jardins d’Albertas, D8n 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T23:00:00