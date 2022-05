Jazz Sous Les Etoiles jardins d’albertas Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône

Jazz Sous Les Etoiles jardins d’albertas, 8 juillet 2022, Bouc-Bel-Air. Jazz Sous Les Etoiles

jardins d’albertas, le vendredi 8 juillet à 19:00

Programmation du 8 Juillet 2022 de “Jazz sous les étoiles Bouc Bel Air” ! La voici en exclu : 19:00 : concert / dîner champêtre du groupe Limousine Blues, le blues au son puissant et festif Deux concerts uniques dans la région : 21:00 : CYRILLE AIMÉE en quartet entourée de ses musiciens de La Nouvelle Orléans. 22:00 : EMMET COHEN en quintet, fer de lance de la nouvelle génération Jazz New-Yorkaise. Compte tenu de la très grande notoriété de ces artistes, nous avons décidé d’ouvrir les billetteries web dès maintenant !… FNAC ticketmaster BILLET WEB : [https://www.billetweb.fr/jazz-sous-les-etoiles-bouc-bel](https://www.billetweb.fr/jazz-sous-les-etoiles-bouc-bel)… Places assises non numérotées / parking gratuit / restauration “food trucks” sur le site / prix : 25 euros !! (gratuité pour les moins de 14 ans).

♫JAZZ♫ jardins d’albertas Les jardins d’Albertas, D8n 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T19:00:00 2022-07-08T23:59:00

