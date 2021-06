Jazz sous les étoiles Bouc-Bel-Air, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bouc-Bel-Air.

Jazz sous les étoiles 2021-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-09 23:00:00 23:00:00 Les jardins d’Albertas Avenue de La Croix d’Or

Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône Bouc-Bel-Air

20 20 Alors que Paris fête sa liberté retrouvée, une musique venue d’outre-Atlantique s’installe du côté de Saint Germain des Prés: Le Jazz envahit les caves. Les G.I’.S importent le swing et le be-bop et les danseurs s’éclatent sur des rythmes endiablés, multipliant les passes acrobatiques. Le Caveau de la Huchette serait le premier club de Paris où l’on a joué du JAZZ et sous ses voûtes, se produiront les plus célèbres Jazzmen du monde.

Sans aucune interruption, Le Caveau de la Huchette maintient la tradition et chaque soir un orchestre se produit pour la plus grande joie des amateurs de Jazz. Parmi eux d’excellents danseurs de Be-Bop.



Lieu d’inspiration des cinéastes, le Caveau de la Huchette a prêté son décor pour de nombreux films : les Tricheurs de Marcel Carné, Rouge Baiser de Vera Belmont, La première fois de Claude Berri et le dernier film de James Huth Un bonheur n’arrive jamais seul avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh.



Le film multi-oscarisé LA LA LAND de Damien Chazelle reprend l’enseigne et le décor de la salle de l’orchestre du Caveau de la Huchette. L’ambiance exceptionnelle du club évoque celle de la grande époque du Cotton Club et du Savoy. Alors à vous de rentrer en piste, mais attention les murs historiques du Caveau de la Huchette vous regardent !



Le Caveau de la Huchette et Dany Doriz invitent les Archysax 5 saxophonistes de haut vol dans les Jardins d’Albertas pour votre plus grand plaisir.

Jazz sous les étoiles dans les jardins d’Albertas de Bouc Bel Air

