Jazz sous les étoiles Bouc-Bel-Air, 3 juillet 2022, Bouc-Bel-Air.

Jazz sous les étoiles Les jardins d’Albertas D8n direction Marseille Bouc-Bel-Air

2022-07-03 19:30:00 – 2022-07-03 21:00:00 Les jardins d’Albertas D8n direction Marseille

Bouc-Bel-Air 13320

Sous l'impulsion de l'association organisatrice JHFS et le soutien de Monsieur le Maire de Bouc Bel Air et de Monsieur le premier Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, la commune va devenir une terre de jazz.

Le jazz sera récurrent et se développera sur plusieurs jours en juillet et août. Il va s’articuler autour de stages de jazz pendant les vacances scolaires, de plusieurs concerts en salle et en extérieur durant l’année et dans les jardins d’exception du Pays d’Aix à l’instar de celui donné toutes les années dans les fabuleux jardins d’Albertas. Le jazz est une musique qui touche l’émotion, l’harmonie et l’équilibre bien qu’il s’ingénie à les faire vaciller.

Grande nouveauté cette année : le Festival s’exporte pour une soirée dans un autre jardin d’exception du Pays d’Aix : le Château d’Arnajon au Puy-Sainte-Reparade.



// Programme //



Le 3 juillet, place du village Bouc Bel Air

● de 10h30 à 12h : Concert déambulatoire gratuit avec le groupe Slovène POČENI ŠKAFI,



Le 8 Juillet, Jardins d’Albertas Bouc Bel Air

● à 19h30, Limousine Blues

● à 21h, Cyrille Aimée Quartet

● à 22h, Emmet Cohen Quintet



Le 26 Août, Jardin d’Arnajon au Puy Ste Réparade

● à 19h30, Jambalaya Quintet

● à 21h, Baraonna.

Les jardins d’Albertas D8n direction Marseille Bouc-Bel-Air

