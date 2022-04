JAZZ SOUS LES CHATAIGNIERS 2022 Roquefère Roquefère Catégories d’évènement: Aude

2022-08-05 – 2022-08-06

Roquefère Aude Roquefère Organisé par l’association « Musique et Culture en Cabardès », le festival de Jazz s’invite sous les châtaigniers pendant deux jours d’été , à Roquefère, petit village Audois situé à 20 km au nord de Carcassonne. Ce festival est un incontournable pour les amoureux du jazz. Un verre de Cabardès, une assiette de produits gourmands et face à vous, l’emblématique château fort de Roquefère aux pieds duquel se produisent les plus grands noms du Jazz, rien que pour vous ! jazz-roquefere@sfr.fr +33 6 52 08 78 57 Roquefère

