Jazz / Slam : DIZZYLEZ & VÖGA Magic Mirrors Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Jazz / Slam : DIZZYLEZ & VÖGA Magic Mirrors, 24 mars 2023, Istres . Jazz / Slam : DIZZYLEZ & VÖGA CEC les heures claires Magic Mirrors Istres Bouches-du-Rhône Magic Mirrors CEC les heures claires

2023-03-24 – 2023-03-24

Magic Mirrors CEC les heures claires

Istres

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Après avoir gagné un tremplin départemental, passé les sélections régionales du Printemps de Bourges et participé aux Chantiers des Franco à la Rochelle, Dizzylez est parti à Berlin devenir « champion d’Europe de Slam ». Il va nous présenter ses jolis mots qui surfent sur un tapis musical léché, coloré, classieux.

On pense à Cargo Culte, à Melody Nelson, aux Doors ou à Einstein on the Beach Dizzylez vient au Magic Mirrors vous présenter son tout dernier disque en compagnie du duo Vöga +33 6 79 07 42 77 Magic Mirrors CEC les heures claires Istres

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Istres Bouches-du-Rhône Magic Mirrors CEC les heures claires Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Magic Mirrors CEC les heures claires Istres

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres /

Jazz / Slam : DIZZYLEZ & VÖGA Magic Mirrors 2023-03-24 was last modified: by Jazz / Slam : DIZZYLEZ & VÖGA Magic Mirrors Istres 24 mars 2023 Bouches-du-Rhône CEC les heures claires Magic Mirrors Istres Bouches-du-Rhône Magic Mirrors Istres

Istres Bouches-du-Rhône