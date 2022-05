Jazz session : Bulles de Swing Trio

2022-05-24 17:00:00 – 2022-05-24 Jazz session : Bulles de Swing Trio Le festival Dixie Days présente le trio Bulles de Swing en prélude au festival qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin à Sainte-Adresse et au Havre. Jazz session à La Galerne, avec le trio Bulles de Swing composé du guitariste Pierre Touquet, du mandoliniste Éric Savarit et du contrebassiste Bertrand Couloume. Ce trio original travaille sur un répertoire jazz acoustique qui puise dans diverses influences telles que le bebop, le jazz swing, le newgrass américain en associant des compositions ou arrangements originaux. Une présentation de la programmation du festival suivra ce moment musical. Mardi 24 mai à 17h – Librairie La Galerne.

Jazz session : Bulles de Swing Trio Le festival Dixie Days présente le trio Bulles de Swing en prélude au festival qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin à Sainte-Adresse et au Havre. Jazz session à La Galerne, avec le trio Bulles de Swing composé du guitariste Pierre Touquet, du mandoliniste Éric Savarit et du contrebassiste Bertrand Couloume. Ce trio original travaille sur un répertoire jazz acoustique qui puise dans diverses influences telles que le bebop, le jazz swing, le newgrass américain en associant des compositions ou arrangements originaux. Une présentation de la programmation du festival suivra ce moment musical. Mardi 24 mai à 17h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

