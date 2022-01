Jazz Session #5 – Showcases Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

C'est parti pour la cinquième édition de Jazz Session initié par le Centre Régional du Jazz en Bourgogne-Franche Comté ! Après Besançon (25), Chalon-sur-Saône (71), Belfort (90) et Dijon (21), rendez-vous le 4 février 2022 pour une nouvelle édition à Lons-le-Saunier (39). Au programme, un temps d'échanges suivi de concerts avec Rose Radio, Bugala 4tet, Segment et Del Trio.

