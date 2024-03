Jazz Roots Festival #4 La Bellevilloise Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 19h30 à 05h00

.Public adultes. payant Prévente : 25 EUR

Entrée à 1h : 15 EUR

Dimanche 31 mars, le Jazz Roots Festival continue à la Bellevilloise.

Au programme des groupes en live, des shows, des compétitions, des DJs.

3 salles seront ouvertes dont deux toute la nuit (deux 100% jazz roots, une 100% latino) !

Dans le détail :

Salle du Loft

20h – 01h : Introduction avec les légendes Barbara Billups & Chester Whitmore

Groupe en live : Eyal Vilner Swing Band

Concours : Showcase & Team Battle

Au Forum : 19h30 – 05h

Passez une nuit entière plongée dans des DJ sets, des performances en live et de l’animation. Vivez le unofficial solo contest au forum.

Règles :

– Entre 20h et 22h, vous pouvez ajouter votre nom dans le chapeau si vous souhaitez juger ! (Nous choisirons 5 personnes !)

– Entre 1h et 1h20, participez au unofficial solo contest, où les juges élimineront les participants jusqu’à ce qu’un seul danseur reste sur la piste de danse ! TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER !

Le Programme du forum:

20h – 22h : Groupe en live “Swing Ed!”: avec Bastien Brison, Édouard Pennes et David Paycha

22h : DJ Juan Villafane’s Vinyl Sessions – « I Believe in Music ».

23h : DJ Jp Mano House jazz

00h – 05h : DJ Celeste & Maka.

Thème du concours : Slow feet

C’est dimanche, vous serez épuisés, n’est-ce pas ? Que diriez-vous d’un concours de pieds lents !

Concept simple : vous devrez danser sur des musiques de plus en plus lentes jusqu’à ce que les juges s’endorment !

Heure du concours : 1h00

Thèmes des DJ sets Celeste & Maka de la nuit :

– Women on Top

– Rhumba and Biguine Vibes

– Caribbean, Creole, and Latin Mood for Snake Hips!

– Slow Drag : « It’s got that new lazy swing, I crave that new crazy swing, But I must have my blue drag! »

– Rhythm and Blues Baby! (yes, again!) : « SHAKE THAT THING! I’M GETTING SICK AND TIRED, TO TELL YOU HOW TO SHAKE THAT THING! »

– Longs Morceaux et Ambiance Piano : Pour une douce fin de festival, découvrez des morceaux jamais joués par les DJ car ils durent entre 5 et 8 minutes, mais qui sont tellement géniaux. Et soyez sûr que cela changera votre danse et vous sortira de votre zone de confort !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/jazz-roots-festival-4-dimanche-31-mars

Jazz Roots Festival #4