JAZZ ROOTS FESTIVAL 2022 : SOIREE DE CLOTURE SOUL MUSIC LIVE La Bellevilloise, 18 avril 2022, Paris. Soirée de clôture du Jazz Roots Festival 2022 à La Bellevilloise lundi 18 avril 2022.

Date et horaire exacts : Le lundi 18 avril 2022

de 20h00 à 23h55

payant Prévente soirée de clôture : 20 EUR Prévente soirée de clôture (tarif adhérent Brotherswing) : 15 EUR Soirée de clôture du Paris Jazz Roots festival 2022. Live swing Ludwig Nestor Band DJ set Rija Ball Et la belle ambiance des ouvertures de festivals ! Des pass à tarifs super avantageux ont été mis en place car le jazz roots c’est 5 soirées au total : – La soirée d’ouverture à La Bellevilloise – 3 soirées au Cabaret Sauvage toute la nuit avec 2 groupes en live par nuit et des show, compétitions… – Une soirée de fin de stage Soul Music live à La Bellevilloise La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

