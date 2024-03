Jazz Roots Festival #1 La Bellevilloise Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 00h00

.Public adultes. payant Prévente : 20 EUR

A l’occasion du premier des cinq événements du Jazz Roots Festival à la Bellevilloise, vivez une soirée exceptionnelle, véritable proposition entre culture et spectacle.

La soirée sera introduite par une conférence de JP Mano, spécialiste reconnu des sujets culturels et historiques, sur le thème « Explorer les origines du Jazz : La croisée du jazz roots avec la musique et la danse ».

S’ensuivra « Le Show : Breaking Jazz – feat the Mensa Brother », un spectacle unique en France qui vous plongera dans l’univers des Mensa Brothers. Durant 25 minutes, Kristián et Marek Mensa, deux frères, se feront face sur scène dans une conversation et un dialogue dansé, inspirés par les styles divers et les énergies de la musique jazz. La performance mariera créations flexibles et tricks puissants, mouvements gracieux et lents contre vitesse et tempérament. La chorégraphie, signée Kristián Mensa et Marek Mensa, mêle breakdance et musique jazz pour transformer tout ce qui les entoure.

Après ce moment fort, vous profiterez de performances tout aussi remarquables de nos artistes favoris du Jazz Roots.

La soirée se conclura par un moment dédié à la danse et aux rencontres, pour des souvenirs inoubliables.

Ne manquez pas ce show exceptionnel et unique.

20€ en préventes et sur place, dans la limite des places disponibles.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/jazz-roots-festival-1-jeudi-28-mars

