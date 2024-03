Jazz Root : UN FESTIVAL DE DANSE SOLO VINTAGE UNIQUE La Bellevilloise Paris, jeudi 28 mars 2024.

Du jeudi 28 mars 2024 au lundi 01 avril 2024 :

.Public adultes. payant

Experts ou débutants, ne manquez pas de participer au Paris Jazz Roots, afin de découvrir cette danse née dans les année 1920, en compagnie de plusieurs professeurs de renommée internationale.

L’événement comprend un vaste atelier de danse Jazz Roots de 12 heures, réunissant 27 instructeurs de renommée internationale. Profitez de quatre nuits de festivités, dont trois soirées dansantes toute la nuit ! Vivez un spectacle extraordinaire, des groupes de musique live, des DJ incroyables avec des nouveautés originales et diversifiées, et l’opportunité de rencontrer des légendes de la danse swing !

Les ateliers auront lieu les 28, 29, 30, 31 mars et 1er avril. Chaque jour de cours (30, 31 mars et 1er avril), les participants bénéficieront de 3 à 4 heures de cours, dont 2 heures adaptées à leur niveau et un atelier de 2 heures. Choisissez parmi un large éventail de sujets et d’instructeurs pour personnaliser votre expérience d’apprentissage

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.jazzroots.fr/

Jazz roots