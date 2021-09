Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Jazz Pourpre : Vernissage exposition Melain Nzindou Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Jazz Pourpre : Vernissage exposition Melain Nzindou Bergerac, 5 octobre 2021, Bergerac. Jazz Pourpre : Vernissage exposition Melain Nzindou 2021-10-05 12:00:00 – 2021-10-23 Place Gambetta Centre culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne Originaire de la République du Congo, Melain NZINDOU a été formé à l’École des Beaux-Arts de Brazzaville. Très vite, il expose en Afrique et en Europe. Depuis 14 ans, Melain a ouvert son atelier-galerie d’art en Charente. Inspiré par sa terre natale, il garde l’esprit « récup » propre au continent africain, privilégiant les pigments naturels et la terre de son pays natal. ​

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place Gambetta Centre culturel Michel Manet Ville Bergerac