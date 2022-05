Jazz Pourpre : vernissage exposition Didier Navas

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR Vernissage de l’exposition de Didier Navas.

Vous pourrez visiter cette exposition à partir du mardi 17 mai jusqu’au samedi 28 mai, dans le hall d’entrée du Centre Culturel Michel Manet. Accès libre. Vernissage de l’exposition de Didier Navas.

