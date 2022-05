Jazz Pourpre : Tradescantia – Leipzig / Chicago / Paris Bergerac, 13 mai 2022, Bergerac.

Jazz Pourpre : Tradescantia – Leipzig / Chicago / Paris Salle de l’Orangerie Rue Lakanal Bergerac

2022-05-13 – 2022-05-13 Salle de l’Orangerie Rue Lakanal

Bergerac Dordogne

Montons dans la machine à remonter le temps avec Vincent Grass, le conte-férencier du spectacle, pour se retrouver au café Zimmerman de Leipzig en 1727, aussitôt charmé(e)s par les lignes mélodieuses d’une violoncelliste qui s’élance sur les partitions des « Suites » de Jean-Sébastien Bach. Mais soudain, nous voilà propulsés dans un tunnel de l’espace-temps… jusqu’à l’atterrissage en douceur, sur des notes de Jazz, signées Miles Davis et son célèbre « Kind of Blue », une musique en miroir, anachronique et sans racine géographique. ​Dans la même veine créative, nous retrouvons Ahmad Jamal et son trio, en résidence à Chicago, à l’instant où il donne naissance à un morceau culte « Poinciana ».

jazz pourpre

Salle de l’Orangerie Rue Lakanal Bergerac

