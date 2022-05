Jazz Pourpre : scène côté cour – Teddy Costa Quartet

Ils sont toujours en costume d’époque, de celle qui a vu naître le Blues, en plein cœur du Mississippi. Ces musiciens passionnés sont de véritables show men. Ils s’amusent et nous aussi ! Leurs mentors sont, entre autre, Big Bill Bronzy, Robert Johnson ou Skip James. Teddy COSTA, harmonica, guitare, chant – Thom CARLTON, guitare Dobro

