Jazz Pourpre : scène côté cour – Mister B Alone anime le dîner-jazz

Jazz Pourpre : scène côté cour – Mister B Alone anime le dîner-jazz, 22 mai 2022, . Jazz Pourpre : scène côté cour – Mister B Alone anime le dîner-jazz

2022-05-22 20:20:00 – 2022-05-22 EUR Ce soir-là, Pierre Bellouard, alias Mister B, n’aura besoin de personne pour faire le show !

Une voix à faire pâlir les pionniers du Blues, un rythme bien trempé, Mister B nous invite en Louisiane, sous la longue terrasse couverte d’une maison de Bourbon Street. Les pieds plantés en terre de Blues, le diner sera comme une croisière musicale. Miam ! Ce soir-là, Pierre Bellouard, alias Mister B, n’aura besoin de personne pour faire le show !

Une voix à faire pâlir les pionniers du Blues, un rythme bien trempé, Mister B nous invite en Louisiane, sous la longue terrasse couverte d’une maison de Bourbon Street. Les pieds plantés en terre de Blues, le diner sera comme une croisière musicale. Miam ! Ce soir-là, Pierre Bellouard, alias Mister B, n’aura besoin de personne pour faire le show !

Une voix à faire pâlir les pionniers du Blues, un rythme bien trempé, Mister B nous invite en Louisiane, sous la longue terrasse couverte d’une maison de Bourbon Street. Les pieds plantés en terre de Blues, le diner sera comme une croisière musicale. Miam ! jazz poupre dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville