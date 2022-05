Jazz Pourpre : scène côté cour – chorale Le chant des vergnes

Jazz Pourpre : scène côté cour – chorale Le chant des vergnes, 22 mai 2022, . Jazz Pourpre : scène côté cour – chorale Le chant des vergnes

2022-05-22 – 2022-05-22 EUR Le Festival Jazz Pourpre en Périgord accueille de nouveau la chorale de l'école Le Bout des Vergnes. À l'initiative de Doris Lukowiak, professeur de l'école, une cinquantaine d'enfants interpréteront des standards de jazz. dernière mise à jour : 2022-04-18

