Jazz Pourpre : scène côté cour – Bernard Lamoure Quartet Bergerac, 21 mai 2022, Bergerac.

Jazz Pourpre : scène côté cour – Bernard Lamoure Quartet Bergerac

2022-05-21 – 2022-05-21

Bergerac Dordogne Bergerac

EUR Ils sont périgourdins et se décrivent comme de jazzeux nostalgiques, de ceux qui revisitent les standards indémodables du 20e siècle. Avec ces quatre musiciens, le concert promet de belles surprises car ils sont multi-instrumentistes.

Il y a Laurent Agnès, trompette et tuba ; Jean-Luc Pareau, sax ; Vincent Lamoure, guitare ; Patou Bernard, chant et contre-bassine, un instrument né de l’esprit récup, et cela colle parfaitement avec la débrouille dont faisaient preuve les premiers jazz men du Mississippi.​ Alors, tout naturellement, leur répertoire sera résolument New Orleans, style fanfare.

dernière mise à jour : 2022-04-18 par