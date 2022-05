Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Trio Bergin, version quartet, 21 mai 2022, .

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Trio Bergin, version quartet

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR Comme nous le suggère le site du groupe, la bonne manière de prononcer leur nom, c’est Trio Aubergine. Dès lors, attendez-vous à un concert émaillé de traits d’humour. Cette année, la formation ariégeoise grandit au quartet pour mieux nous emmener en ballade au milieu des standards du Jazz et du Blues américain, tels que Route 66, Take five, Love for sale, Someday you’ll be sorry, ou encore My baby just care, sans oublier les succès de la chanson française, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Claude Nougaro. Bref, de quoi plaire à toutes les oreilles.

Stéphanie ASTRE, chant – Olivier RICHARD, piano

Julien DUTHU, contrebasse – Christophe NAUDI, batterie, washboard.

