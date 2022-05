Jazz Pourpre : la boîte à jazz – the O City Vipers, 22 mai 2022, .

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – the O City Vipers

2022-05-22 – 2022-05-22

EUR Ce groupe bordelais de Hot Jazz est né de la rencontre entre Perry Gordon (Perry Gordon & His Rhythm Club) et Tchak (The Money Makers). Ces deux musiciens et leurs comparses, passionnés de Jazz Old Style, donnent l’impression d’avoir grandi dans le Bayou. Ça swingue, ça groove et ça va nous faire bouger.

Perry Gordon, guitare – Jean-Philippe Tchak Soler, double basse – Jules Daleby, trompette – Vincent Darribère, clarinette – Maxime Pache, trombone

