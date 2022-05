Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Swing Vandals Sextet, 21 mai 2022, .

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Swing Vandals Sextet

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR Voilà ce qu’ils écrivent au sujet de leur musique : Des rythmiques chaloupées, hispaniques, de bord de mer. Des mélodies enlevées du Rébétiko et du swing méditerranéen de l’Italie et du Sud de la France.

ls ont choisi une musique nomade et métissée qu’ils enrichissent au gré de leurs concerts et de leurs voyages en Espagne, en Grèce, en France, en Italie, dans les Balkans… De cette itinérance, ils reviennent avec des petites perles musicales comme autant de témoignages des cultures de tous ces pays.

Nadia LOMBARDO, chant – Alix GUERRY, clarinette – Frédéric MANDIN, guitare – Markus THIEL, accordéon – Alexandre SAUVION, batterie, percussions – Luc ALLIÈRES, contrebasse.

