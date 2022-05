Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Mystère Trio Quartet, 22 mai 2022, .

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Mystère Trio Quartet

2022-05-22 12:30:00 – 2022-05-22

EUR Nous les avons déjà entendu sur la scène Jazz Pourpre , ils reviennent avec un nouveau spectacle et une humeur vagabonde que l’on n’aura aucune difficulté à partager… Ils n’ont rien perdu de leur swing jazz manouche qui s’harmonise si bien avec les musiques latines, balkaniques, le Blues ou encore l’AfroJazz. Ces quatre toulousains se sont produits sur de nombreuses scènes internationales et ont partagé les planches avec Thomas Dutronc, Manu Di Bango, Angelo Debarre, Didier Loockwood et bien d’autres.

Cyril Salvagnac, guitare, compositions – Renaud Richermo, guitare – Fabrice Camboulive, contrebasse

Laurent Meyer, batterie, percussions.

