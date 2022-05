Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Little mouse and hungry cats, 22 mai 2022, .

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Little mouse and hungry cats

2022-05-22 – 2022-05-22

EUR Little Mouse & The Hungry Cats a grillé tous les feux rouges d’un parcours musical classique, ils ont tracé !

En moins de trois ans, ils sont devenus une formation majeure de la scène française. Libre et farouche, ce groupe explore de nouvelles lignes mélodiques aux confluences du Blues, du Rock, de la Soul Music et du Jazz.



C’est une aventure qui suit le chemin de l’enthousiasme, accompagné de cette énergie indispensable à toute réussite, cela se résume par ils y croient et nous aussi. Que de beaux concerts et de nombreux prix obtenus en Europe et en France !

Claire Ramos Muñoz, chant – Richard Addéo, clavier – Jean-Christophe Sutter, chœur et guitare

Éric Courier, basse – Denis Maisonneuve, batterie

