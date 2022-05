Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Laurent Agnès : bop en stock, 22 mai 2022, .

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Laurent Agnès : bop en stock

2022-05-22 – 2022-05-22

EUR BOP en STOCK défend le Jazz Hard Bop des années 50, créé par Horace Silver, Freddie Hubbard, Herbie Hancock ou encore Art Blackey. Bop en Stock se veut une musique à l’énergie poétique, une musique accessible à tous. Oui, le Hard Bop n’a pas pris une ride. Les adaptations, les improvisations sur les standards du genre, et leurs reprises n’en font pas des copié-collés sans âme.

Pour ces six musiciens, il est question de s’inscrire dans la dynamique d’un style musical, Hard-Bop et Post-Bop, qui continue de tracer sa route tout en inventant de nouveaux phrasés, de nouvelles harmonies…

Laurent Agnès, trombone, tuba – Loïc Demeersseman, sax tor, baryton – Jérôme Dubois, trompette, bugle



Xavier Duprat, piano – François Mary, contrebasse – Denis Bielsa, batterie

