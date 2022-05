Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Djangophil Quartet

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Djangophil Quartet, 21 mai 2022, . Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Djangophil Quartet

2022-05-21

Jean-Michel Bourdier alias Bib se produit en quartet sur la scène de la Boîte de Jazz. Au programme, virtuosité façon Django Reinhardt, Wes Montgomery, Pat Martino ou encore Georges Benson, un répertoire mêlant compositions et standards d’inspirations de musique latine, Mainstream, Bop, Be-Bop, le tout avec pour fil conducteur, la sensibilité du Jazz Manouche et du Swing.

Bib BOURDIER, guitare – Bernadette BOURDIER, guitare – Thibault FOIGNIER, violon – Patrick BOURRIER, contrebasse. Vous les avez aimés, nous les avons gardés !

