Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Big Band du CRD Dordogne

Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Big Band du CRD Dordogne, 21 mai 2022, . Jazz Pourpre : la boîte à jazz – Big Band du CRD Dordogne

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR Les professeurs et les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dordogne se produiront en Big Band sur la scène de la Boîte de Jazz. Les élèves de l’antenne du Bergeracois sont bien représentés au sein de cet ensemble. Leur répertoire est composé de standards du Jazz et du Latin Jazz de l’époque 1950-1960. Avec Laurent Agnès. Les professeurs et les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dordogne se produiront en Big Band sur la scène de la Boîte de Jazz. Les élèves de l’antenne du Bergeracois sont bien représentés au sein de cet ensemble. Leur répertoire est composé de standards du Jazz et du Latin Jazz de l’époque 1950-1960. Avec Laurent Agnès. Les professeurs et les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dordogne se produiront en Big Band sur la scène de la Boîte de Jazz. Les élèves de l’antenne du Bergeracois sont bien représentés au sein de cet ensemble. Leur répertoire est composé de standards du Jazz et du Latin Jazz de l’époque 1950-1960. Avec Laurent Agnès. PIXABAY dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville