2022-05-22 – 2022-05-22 EUR Leurs compositions s’inspirent de plusieurs influences, le NeoSoul, le Jazz et l’AfroJazz, des influences qui fusionnent, se répondent et dialoguent entre elles. C’est un parcours introspectif unique, fermez les yeux quelques minutes, laissez flotter vos idées jusqu’à cet espace parallèle dans lequel vous partagerez le Groove de Sila.

Hugo Valentin-Tissier, guitare – Laurène PIerre-Magnani, chant/percussions – Kévin Bucquet, basse, Moog, Talkbox

