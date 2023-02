Jazz Pourpre : Grande Scène – Antonio Lizana Place Gambetta, 12 mai 2023, Bergerac Bergerac.

Jazz Pourpre : Grande Scène – Antonio Lizana

Centre Culturel Michel Manet Place Gambetta Bergerac

2023-05-12 – 2023-05-12

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac

Dordogne

Bergerac

25 25 EUR Le festival JAZZ POURPRE EN PERIGORD 2023 organise sa 19ème édition.

Venez découvrir la Grande Scène au Centre Culturel Michel Manet de Bergerac.

Originaire de Cadix, Antonio Lizana s’inscrit dans la tradition du chant et de la musique flamenco tout en le réinventant avec une écriture jazz contemporaine.

Saxophoniste de talent, chanteur et auteur-compositeur, il nous plonge au cœur de l’Andalousie, tout y est, voix délicieusement rauques, danses, rythmes et chorus enfiévrés.

Ce musicien a su se tailler une place sur les scènes internationales avec plus de 300 concerts ces 3 dernières années, jouant avec des artistes prestigieux tels que Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez ou Shai Maestro. Depuis 2012, il a publié quatre albums. Avec Arturo O’Farrill et Alejandro Sanz, Antonio Lizana reçoit deux prix « Latin Grammy Awards».

Sur réservation.

Jazz Pourpre

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

