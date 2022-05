Jazz Pourpre : déambulation & apéro jazz Big 4 Sweet

Jazz Pourpre : déambulation & apéro jazz Big 4 Sweet, 21 mai 2022, . Jazz Pourpre : déambulation & apéro jazz Big 4 Sweet

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR Concert Toutes Scènes : déambulation dans la tradition de la Nouvelle Orléans & Apéro Jazz Big 4 Sweet.

Pour commencer la journée, rien de mieux qu’une petite déambulation en musique, au cœur de Bergerac, dans la pure tradition de la Nouvelle Orléans.

Denis GIRAULT, clarinette – Tibo BONTÉ, trompette – Stéphane BORDE, banjo – Nicolas DUBOUCHET, contrebasse. Concert Toutes Scènes : déambulation dans la tradition de la Nouvelle Orléans & Apéro Jazz Big 4 Sweet.

Pour commencer la journée, rien de mieux qu’une petite déambulation en musique, au cœur de Bergerac, dans la pure tradition de la Nouvelle Orléans.

Denis GIRAULT, clarinette – Tibo BONTÉ, trompette – Stéphane BORDE, banjo – Nicolas DUBOUCHET, contrebasse. Concert Toutes Scènes : déambulation dans la tradition de la Nouvelle Orléans & Apéro Jazz Big 4 Sweet.

Pour commencer la journée, rien de mieux qu’une petite déambulation en musique, au cœur de Bergerac, dans la pure tradition de la Nouvelle Orléans.

Denis GIRAULT, clarinette – Tibo BONTÉ, trompette – Stéphane BORDE, banjo – Nicolas DUBOUCHET, contrebasse. Jazz Pourpre dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville