Jazz Pourpre : Apéro-jazz – Don D’Organ Trio Lembarzique Café, 10 mai 2023, Lembras Lembras.

Jazz Pourpre : Apéro-jazz – Don D’Organ Trio

2023-05-10 19:30:00 – 2023-05-10

Le festival JAZZ POURPRE EN PERIGORD 2023 organise sa 19ème édition.

Venez découvrir l’Apéro-Jazz au Lembarzique Café.

L’énergie, la bonne humeur et la bonne entente caractérisent le trio de D.O.T. (Don D’Organ Trio) réunissant orgue Hammond, batterie et guitare. Leur modernité bouscule nos vieilles carcasses : les bougres nous font tressauter avec leurs surprises rythmiques, leurs tempi dédoublés ou surmultipliés, leurs riffs impeccablement exécutés. En temps de crise, un plein d’énergie renouvelable, et à prix doux.

Don d’Organ Trio, c’est un alliage subtil de Jazz et de Blues dans le style des années 70. Orgue Hammond, guitare et batterie nous invitent à une soirée festive qui plaira à toutes les générations. Ils furent lauréats du Tremplin Action Jazz, édition 2021.

