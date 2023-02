Jazz Pourpre : apéro-jazz | Don D’Organ Trio Lembarzique Café Lembras Catégories d’Évènement: Dordogne

Lembras

Jazz Pourpre : apéro-jazz | Don D'Organ Trio Lembarzique Café, 10 mai 2023, Lembras

2023-05-10 19:30:00 – 2023-05-10

Lembarzique Café 31 Route de Périgueux

Lembras

Don d'Organ Trio, c'est un alliage subtil de Jazz et de Blues dans le style des années 70. Orgue Hammond, guitare et batterie nous invitent à une soirée festive qui plaira à toutes les générations. Ils furent lauréats du Tremplin Action Jazz, édition 2021. Pierre Fabre, orgue Hammond – Louis Schneider, guitare – Romain Lastère, batterie.

