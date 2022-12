JAZZ – PLUME QUARTET Pouzauges Pouzauges Pouzauges Catégories d’évènement: Pouzauges

Si Plume débarque de nulle part ou presque, il met tout le monde d'accord sur son talent. D'où sort-il ?

Sous son pseudonyme aussi léger que mystérieux, il a roulé sa bosse entre la France et les États-Unis.

Formé au Berklee College of Music à Boston, il a côtoyé là-bas toute la génération des Christian Scott, Walter Smith III, Ambrose Akinmusire (invité sur deux titres de l'album), Warren Wolf, Jaleel Shaw… qui font bouger les lignes du jazz actuel et ne tarissent pas d'éloges sur son talent. Depuis quand n'aviez-vous pas entendu cela ? Depuis quand un saxophoniste alto ne vous avait pas mis son poing à l'estomac ?

