JAZZ & PATRIMOINE Rue du Bassin Le Croisic, dimanche 30 juin 2024.

9e édition du concert Jazz & Patrimoine, organisé dans le cadre des Petites Cités de Caractère avec Batz-sur-Mer et Piriac-sur-Mer.

Un rendez-vous jazz incontournable avec un changement radical de programmation pour cette énième édition ! Faites place à Macadam Farmer !

Macadam Farmer

Bourré d’humour et inventif, Macadam Farmer donne aux plus fameux artistes une saveur qui fleure bon les bayous de Louisiane, aux couleurs du sud des Etats-Unis, et invite tout le monde à un pur moment de convivialité !

5musiciens totalement déjantés cuisinent les plus grands tubes intemporels avec une saveur folk rock et swing !

Macadam Farmer vous emmènera dans l’univers de la Nouvelle Orléans ou de la musique country pour finalement vous inviter à écouter des arrangements à la sauce barbecueautour de standards de la pop music comme les Bee Gees, ACDC, Genesis, Prince, Queen, Boney M…

Concert gratuit organisé dans le cadre des Petites Cités de Caractère.

Dans la limite des places disponibles. Repli salle Jeanne d’Arc, en cas de mauvais temps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 16:00:00

fin : 2024-06-30

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire officedetourisme@lecroisic.fr

