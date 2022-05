JAZZ & PATRIMOINE

JAZZ & PATRIMOINE, 26 juin 2022, . JAZZ & PATRIMOINE

2022-06-26 16:30:00 – 2022-06-26 17:30:00 Jazz & Patrimoine

Dimanche 26 juin – 16h30 Dans le cadre des Petites Cités de Carcatère, en partenariat avec Batz-sur-Mer et Piriac-sur-Mer, l’Office de Tourisme organise un concert de jazz au Mont-Esprit (repli. salle Jeanne d’Arc – dans la limite des places disponibles).

Gratuit Initial Big Band composé de plus de 20 musiciens sur scène. Renseignements au 02 40 23 00 70 Jazz & Patrimoine

Gratuit Initial Big Band composé de plus de 20 musiciens sur scène. Renseignements au 02 40 23 00 70

