Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 5 10 Jazz & Pasta, scène ouverte swing aux chanteurs et musiciens amateurs.



Jazz & Pasta, scène ouverte swing aux chanteurs et musiciens amateurs.

Rythmique avec

Joël Loviconi, piano

Laurent Dussutour, contrebasse

Gilles Alamel, batterie

Scène ouverte swing, rendez-vous au Rouge Belle de Mai !



Rythmique avec

Joël Loviconi, piano

Laurent Dussutour, contrebasse

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

