Eymet Eymet Dordogne, Eymet JAZZ OFF’ : Omar Sosa & Seckou Keita : Suba Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

JAZZ OFF’ : Omar Sosa & Seckou Keita : Suba Eymet, 5 novembre 2021, Eymet. JAZZ OFF’ : Omar Sosa & Seckou Keita : Suba ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide Eymet

2021-11-05 20:45:00 – 2021-11-05 ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne Eymet 18 18 EUR Maquiz’Art en collaboration avec la Mairie d’Eymet accueillent Omar SOSA & Seckou KEITA en résidence du 1er au 5 novembre 2021, en préparation de la tournée promotionnelle de leur dernier album « Suba ».C’est l’opportunité pour vous de découvrir en avant première leur nouveau projet. Ouverture des portes 20h15. Pass sanitaire obligatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE au Bureau d’Information Touristique d’Eymet ou http://www.maquizart.com Maquiz’Art en collaboration avec la Mairie d’Eymet accueillent Omar SOSA & Seckou KEITA en résidence du 1er au 5 novembre 2021, en préparation de la tournée promotionnelle de leur dernier album « Suba ».C’est l’opportunité pour vous de découvrir en avant première leur nouveau projet. Ouverture des portes 20h15. Pass sanitaire obligatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE au Bureau d’Information Touristique d’Eymet ou http://www.maquizart.com +33 7 68 88 86 95 Maquiz’Art en collaboration avec la Mairie d’Eymet accueillent Omar SOSA & Seckou KEITA en résidence du 1er au 5 novembre 2021, en préparation de la tournée promotionnelle de leur dernier album « Suba ».C’est l’opportunité pour vous de découvrir en avant première leur nouveau projet. Ouverture des portes 20h15. Pass sanitaire obligatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE au Bureau d’Information Touristique d’Eymet ou http://www.maquizart.com Omar SOSA-Seckou KEITA

ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide Eymet