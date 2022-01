JAZZ OFF’ : Olivier KER OURIO : SINGULAR INSULARY Eymet, 12 février 2022, Eymet.

JAZZ OFF’ : Olivier KER OURIO : SINGULAR INSULARY Château d’Eymet Avenue de la Bastide Eymet

2022-02-12 – 2022-02-12 Château d’Eymet Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne

14 14 EUR Après l’aventure « Somminkèr » avec Danyel Waro, et son projet musical « Orkès Péï » en hommage aux musiques de la Réunion, Olivier Ker Ourio continue sans relâche à défendre sa vision d’un jazz aux racines créoles et son insularité singulière.Effectivement singulière en ce sens qu’à défaut de se renfermer sur son île de la Réunion, Olivier Ker Ourio a souhaité la partager, la confronter, la mélanger avec celles d’autres îles à la fois lointaines et tellement proches tant sur le plan de leurs histoires que de leurs ancrages musicaux.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . Pass sanitaire obligatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE au Bureau d’Information Touristique d’Eymet ou http://www.maquizart.com

+33 7 68 88 86 95

Olivier Ker OURIO

