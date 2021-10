JAZZ OFF’ : MASTER CLASS MININO GARAY Eymet, 22 novembre 2021, Eymet.

JAZZ OFF’ : MASTER CLASS MININO GARAY 2021-11-22 18:00:00 – 2021-11-22 20:00:00 ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne

40 40 EUR Master Class

PROGRAMME

• Comment adapter les rythmes sud-américain à la Batterie.

• Comment jouer la musique jazz sud-américain au Piano, à la Contrebasse, à la Basse électrique, à la guitare.

• Comment enregistrer les accessoires de percussions en chez vous ou en studio.

• Comment avoir des idées rythmique pour les chansons.

Body percussions :

• Comment faire sonner son corps et l’enregistrer.

Une fois inscrit à la master class, afin de vous préparer et travailler en amont pour la master class, nous vous envoyons les partitions du répertoireMinino Garay a enregistré plus de 250 album dans le monde et particulièrement en France.

Pass sanitaire obligatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE.

MININO GARAY

