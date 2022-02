JAZZ OFF’ : Francesco BEARZATTI / Federico CASAGRANDE : LOST SONGS Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet Dordogne 16 16 EUR “ J’adore jouer en duo!! J’aime le faire les yeux fermés, en improvisant totalement, j’aime prendre des thèmes classiques et les déformer ou tout autre matériel.. mais j’aime surtout être en totale harmonie avec le partenaire musical de l’instant, tenter de disséquer le moment présent, unique et irremplaçable. En 20 ans de carrière j’ai souvent écrit des morceaux qui n’ont presque jamais trouvé de place dans mes disques, parce qu’ils étaient inappropriés ou sans lien avec le projet.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . Pass sanitaire obligatoire.

