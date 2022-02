JAZZ OFF’ : Christian PABOEUF : LES CHEMINS ALÉATOIRES Eymet, 7 mai 2022, Eymet.

JAZZ OFF’ : Christian PABOEUF : LES CHEMINS ALÉATOIRES Château d’Eymet Avenue de la Bastide Eymet

2022-05-07 – 2022-05-07 Château d’Eymet Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne

16 16 EUR Christian Paboeuf joue du hautbois, de la flûte à bec basse et du vibraphone. A moins d’entrer dans l’arène comme un jeune lion et d’en faire un élément du spectacle, il n’y a guère là aujourd’hui de quoi pavoiser aux Champs-Elysées du jazz. Aussi s’est-il fait une spécialité depuis une trentaine d’année d’accompagner les images des autres. Non pas en improvisant, comme l’ont fait certains avec plus ou moins de bonheur, mais en composant pour elles. Il a parcouru le monde avec Laurel et Hardy, Hitchcock ou Carl Dreyer. Il s’est depuis peu décidé à laisser la bride sur le cou à sa musique en lui laissant vivre sa vie. Une épreuve de vérité en quelque sorte.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . Pass sanitaire obligatoire.

RÉSERVATION CONSEILLÉE au Bureau d’Information Touristique ou sur http://www.maquizart.com

+33 7 68 88 86 95

Christian Paboeuf

Château d’Eymet Avenue de la Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2022-01-13 par