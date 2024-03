Jazz O Château Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux, jeudi 2 mai 2024.

Le Festival Jazz ô Château revient pour sa 9ème édition, qui se déroulera du 26 avril au 05 mai 2024 ! Au menu, un programme étoffé et varié, avec huit jours d’animations et de concerts à Saint-Quay-Portrieux et à Tréveneuc, autour du château de Pommorio.

Retrouvez le groupe « Philippe Dardelle quartet » en concert au Centre de congrès à 19h.

Gratuit.

Toute la programmation du festival sur www.jazzochateau.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 19:00:00

fin : 2024-05-02

Centre de congrès 10 boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne jazzochateau@gmail.com

